Maailma lahedaim üürileandja? Selle tagasihoidliku summa eest saad elada Rihanna majas

Märtsis 11,6 miljoni euro eest ostetud farmhouse'i stiilis Beverly Hillsi villa on 5900 ruutmeetri suurune ja üürile anda 67 500 euro eest kuus. Rihannale kuulub ka kõrvalkrundil asuv tuudorstiilis maja. Muusik on väikestviisi kinnisvara-ettevõtja: ka 2019. ja 2018. aastal andis ta üürile kaks Los Angelese kodu, küll oluliselt väiksemate summade eest: 29 500 ja 13 900 eurot kuus.

Luksuslikul kodul on viis magamis- ja vannituba. Maja sisekujundus on enamasti valgetes toonides, sisaldades kontrastiks ka musta värvi detaile ja tumedamates toonides tubasid. Kasutatud on palju ka puidust ja naturaalsetes toonides elemente. Rohkelt leidub marmorit: sellest on tehtud terve peamine vannituba, enamik köögist ja elutoas paiknev hiigelsuur mustast marmorist kamin. Peamisest vannitoast pääseb otse siseterrassile. Aias paikneb hubane diivanitega lõkkenurgake ja muidugi on olemas ka jõusaal.