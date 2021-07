Isegi kassiarmastajad on tihtipeale nördinud, kui avastavad, et nende aias ja peenardel tunnevad võõrad kassid ennast väga koduselt. Nad rikuvad peenraid, teevad hädasid, jahivad linde ja pikutavad taimedel. Kui nad tunnistavad territooriumi omaks, on nende edasistest külastustest raske lahti saada. Kuid on sisski lihtsaid viise, kuidas takistada võõraste kiisude koduvisiite ja minimeerida nende tekitatud kahjustusi.