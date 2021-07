Väike, aga oluline samm enne taime potti istutamist

Terrakota potid on poorsed ja imavad hästi vett, kirjutab wellandgood.com. Selleks, et need ei võtaks vett ära sinu taimelt, võiksid neid eelnevalt vees leotada. See on väike samm, kuid teeb nii sinu kui taime elu lihtsamaks: taim ei pea kannatama lisastressi kuiva mulla näol ja sina saad pikas perspektiivis hakkama vähema kastmisega.