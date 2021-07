TEE MÄRKMEID ⟩ Meteoroloog avaldab, milline on parim ilm pesu kuivatamiseks õues

Riideid kuivatatakse vastavalt võimalustele: kes sätib need tuppa kuivama, kes riputab need rõdule või terrassile. Loomulikult leidub ka neid, kel taolised võimalused puuduvad ning kelle ainus väljapääs pesu kuivatamiseks on toas või kuivatis. Sellistel juhtudel ei sõltu pesu kuivamisprotsess ilmast ega muudest välistest faktoritest.