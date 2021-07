Sinu taaskasutatav kõrs on mustem, kui arvad

Kõrs puutub pidevalt niiskusega kokku ja on seetõttu suurepärane koht bakterite paljunemiseks, kirjutab wellandgood.com. Ettevõtte EmLab P&K laboratoorium tegi uuringu, mis näitas, et kõrrega veepudelid ei ole bakterite koguse poolest väga kaugel prill-lauast.

Taaskasutatavaid kõrsi on paljudest materjalidest: metallist, silikoonist, bambusest ja plastist. Oluline on teha kindlaks, et kõrre sisemine osa saab puhtaks ja sinna ei ole kogunenud toidujääke. Selle poolest on kasulikud silikoonist kõrred, mis on tihti läbipaistvad ja mida saab nende pehmuse tõttu käte vahel kokku hõõrudes puhastada.