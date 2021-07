See on üks kõige olulisem tuleohutusmeede. Kui 40 aastat tagasi jäi meil tulekahju korral põgenemiseks keskmiselt 17 minutit, siis nüüdseks, kui enamik mööblit, tekstiile ja isegi ehitusmaterjale on tehtud sünteetilistest materjalidest, on meil aega ainult kolm minutit.