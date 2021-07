25 aastat Birminghami linnas elanud pere avastas 3,65 meetri kõrguse hammastest ja luudest maja alles siis, kui oli aeg kolima hakata, vahendab Metro. Möödunud laupäeval läks Jonathan koos abikaasa Debiga (57) tagaaeda korrastama. Mehe sõnul nad küll teadsid, et sinna on püstitatud mingi ehitis, ent ka neile tuli üllatusena, kuivõrd heas seisus see on.