Mida teha asjadega, mida enam kodus vaja ei lähe?

Peamiselt ajendab eestlast asju taaskasutama raiskamise vähendamine ja vastutustundlikkus, mis tähendab ühtlasi, et võimalus asju annetada või nende eluiga muul moel pikendada, tekitab elanikes hea tunde.

Alustuseks tuleb Kassaku sõnul alati enda ostud läbi mõelda. Kas olemasolev asi teenib mind veel hästi või on tõesti endast kõik andnud? Kui seisma jäänud asjad on heas korras ja võivad veel kellelegi teisele rõõmu pakkuda, siis soovitab Kassak need uuele ringile anda.