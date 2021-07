Kui möödunud aastatel on üleni valged toad aina populaarsust kogunud, siis Shaw arvab, et nüüd tasub hakata liikuma uuesti värvide poole. Olgu põhjuseks pandeemia tõttu rohkem kodus olemine või lihtsalt trendide möödumine, üha rohkem inimesi tahab, et kodu neid visuaalselt stimuleeriks.