Kuidas rääkida üürileandjaga kodulooma võtmisest

Kommunikatsioon on võti. Kõige lihtsam on kindlasti veenduda, et saad võtta lemmiklooma juba enne lepingu sõlmimist. Siiski on ka hiljem võimalik läbi rääkida, eriti kui sul on üürileandjaga head suhted, maksnud õigel ajal arved ega tekita probleeme.