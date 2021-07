Bidenite perekodu kõrval olev krunt pandi 5. juulil müüki. Bidenite kõrval asuv prantsuse stiilis maja eest küsitakse tagasihoidlikud 2,03 miljonit eurot. Suursugune häärber on Bidenite omast neli korda suurem.

808,25-ruutmeetrises majas on viis magamistuba ning viis vannituba. Võrdluseks: Bidenitel on kaks magamistuba ning üks vannituba vähem, edastab New York Post.