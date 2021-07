PILDID ⟩ Silm puhkab! Pealinna piiril on müüa imeline perekodu

211-ruutmeetrises ühekorruselises majas on: kolm lastetuba, magamistuba, garderoob, tualett, saun, duširuum, katlaruum, elutuba, köök ja terrass.

Maja läbis viimase uuenduskuuri 2020. aastal, mil värskendati maja seinu ning ehitati uus vannituba ja saun. Maja dokumentatsioon on korras ning sellele on väljastatud ka kasutusluba. Krundil on lisaks elamule kuur ja laste mängumaja.