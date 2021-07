GALERII ⟩ Läti järves ujub maailmas ainulaadne tehissaar

«Nullist loodud disainiobjekt on nõudnud palju vaeva. Eesmärk on pakkuda ainulaadset ja unustamatut kogemust oma külalistele ning arendada omapärast ja hea kvaliteediga disaini Lätis ja ka mujal,» räägib Zieminš.

Saar töötab täielikult päikeseenergia abil ja on varustatud peidetud QR-koodidega, mis võimaldavad avastada huvitavaid lugusid ja legende ning kuulata Mordanga järve sonaati. «Igasse «Unaccustomed Accommodation'i» projekti peidame erilisi lugusid ja integreerime ajaloolisi fakte eri mängudesse ja objektidesse, et väljendada iga piirkonna võlu võimalikult palju,» ütleb Skudras Metropole juht Gundega Skudrina.

«Loome iga detaili, isegi kööginõud, ise. Keskendume keskkonnasäästlikkusele, näiteks kasutame ökoloogilist hambapasta pulbrit, mis on kekkonnale kahjutu. Meil on eridisainiga toolid, millest kasvavad välja sõnajalad. Mordanga järve kujuline laud koos vee ja puudega. Tahame, et meie disain aitaks luua kogemusi, kus inimesed ja keskkond saavad kokku ja toimivad sünergias. Uuenduslik disain ja uued ideed on mõeldud meie külalisi inspireerima ja üllatama.»