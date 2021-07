FOTO ⟩ Pahaaimamatu mees sai naksata püütonilt, kes ennast tema vetsupotis peitis

65-aastane austerlane oli ennast just potile maandanud, kui tundis valusat hammustust. Mees kargas püsti ja talle vaatas vastu hiigelsuur albiinopüüton. Tuleb välja, et püüton kuulus mehe naabrile ja oli põgenenud ning otsustanud, et võõras vetsupott on hea koht puhkamiseks.