Kinnisvaraturg pööras juunis langusesse: mis saab edasi?

Võrreldes eelneva kolme kuuga, mil sõlmiti üle 2300 korteriomanditehingut, oli juuni kuumalaine, puhkuste ja piirangute vähenemise saabudes juba vähemaktiivsem. Esialgsetel andmetel sõlmiti 1935 tehingut, tõenäoliselt jääb lõplik tehingute arv 2000 juurde. Seda on siiski enam kui näiteks 2018. või 2019. aastal keskmiselt, mis tähendab, et hoolimata suvisest tagasiminekust on turg üle keskmise aktiivne. Endiselt liigub turul inimesi, kes jätsid mullu oma ostuotsused tegemata, ehkki ainult sellele grupile aktiivsuse kasvu omistada on selgelt liiga meelevaldne.