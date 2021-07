Tallinn tahab uue portaali abil kaasata detailplaneeringutesse kodanikke

Ruumiliselt sidus linnakeskkond ning elanike suurem kaasamine ruumiplaneerimisse on Tallinna uue arengustrateegia «Tallinn 2035» sihteesmärk järgmiseks 15 aastaks. Nii on linna ruumiloome valdkonnas oodata mitmeid uuendusi, millest üks peamisi on detailplaneeringute protsessi kodanike kaasamine.