PANK ⟩ Mida tasub teada kodulaenuga maja ehitamise kohta?

Unistus oma majast ja aiast on paljudel juba noorest east küpsemas. Mõistagi on oma kodu ostmine või ehitamine väga suur otsus ning nõuab nii raha kui ka põhjalikku planeerimist. Kui valmis kodu ostmine on üldjuhul kõigile arusaadav – pank laenab sobivuse korral kodu ostuks täpse summa – siis maja ehitamine on oluliselt pikem ja põhjalikum protsess, mis inimestes ka rohkem küsimusi tekitab.

Mõtle hoolikalt läbi

Nagu ikka, algab kõik ideest ja peaks sealt edasi jõudma planeerimiseni. Kui oled jõudnud kindla arusaamiseni, et soovid hakata maja ehitama, tuleks esimesena leida vastused nendele küsimustele:

Kuhu maja ehitad?

Esiteks on suur vahe, kas krunt on juba olemas või tuleb maja ehitamiseks ka see soetada. Teiseks tuleks hoolikalt asukohta valida, sest seda enam hiljem kuidagi muuta ei saa. On väga oluline, et piirkond meeldiks sulle, seal oleks turvaline ning selle asukoht sobiks pere igapäevaste liikumistega.

Millist maja soovid ehitada?

Majal ja majal on väga suur vahe. Ühest küljest tasub mõelda, kas see maja sulle ka viie või kümne aasta pärast sobib, kui näiteks pere võib kasvada. Teisalt aga peaks arvestama oma tegelike vajadustega, sest sageli kiputakse ka priiskama, mille tulemusel seisavad mitu tuba hiljem kasutult tühjana. Samuti tuleks otsustada, kas ehitada maja päris nullist ise või osta võtmed kätte elementmaja.

Millised on sinu rahalised võimalused?

Iga kinnisvaratehingu ja laenu saamise puhul on peamiseks teguriks raha. Esiteks pead tegema selgeks, kas ja kui suures summas sa pangast laenu saaksid. Samuti on oluline, kas sul on kogutud raha omafinantseeringuks ja kas saad kasutada ka lisatagatist. Sellest sõltub, milliseks kujuneb sinu maksimaalne laenusumma ja millise eelarvega pead maja ehitamisel arvestama.

Millest alustada?

Kui need küsimused endalt küsitud, pangast esimesed kalkulatsioonid laenu kohta saadud ja majaehituse plaan on jätkuvalt kindel, tuleks edasisi samme planeerida. Kindlasti annab kodulaenu haldur sulle teada, millised dokumendid on vaja korda ajada ning kuidas edasi minna. Üldjuhul võiks alustada eelarve planeerimisest, sest see annab ülevaate, kui palju millelegi kulutada saad. Tuleks välja valida krunt ja seejärel tellida ehitusprojekt. Kui projekt paigas, küsida ehitusfirmast hinnapakkumise, mis arvestaks ehitusmaterjalide, ehitus- ja viimistlustööde, dokumentatsiooni jms peale minevaid vältimatuid kulutusi. Kindlasti tasub eelarvesse sisse kirjutada ka 10–15 protsendiline varu, sest ootamatuid kulutusi või materjalide hinnakasvu tuleb pea alati ette.

Mida pank minult küsib?

Kui eeltöö endal tehtud ja aeg pangaga järgmine samm astuda, küsitakse sinult erinevaid dokumente. Esitada tuleb oma ehituse eelarve või ehitusfirma hinnapakkumine, taotletud ehitusluba, hindamisakt või eksperthinnang kinnisvara hetke ja tuleviku turuväärtuse kohta ning muud ehituse või kinnistuga seotud dokumendid. Kindlasti soovib pank saada sinult ülevaadet ka ehitusprotsessist – millal mis tööd on planeeritud ja millal maja valmima peaks. Pank kontrollib ka ehitaja ja omanikujärelevalve teostaja tausta.

Mida, kui palju ja kuidas finantseeritakse?