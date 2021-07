NIPINURK ⟩ Tüütud putukad ei anna rahu? Siin on üks lihtne moodus nende peletamiseks

Selleks, et tüütud sitikad-satikad eemal hoida, soovitab väljaanne The Kitchn oma aknaraamid äädika ja vee lahusega (valmista lahus ühest osast äädikast ja ühest osast toasoojast veest) üle piserdada. Kahju ei tee ka ukseavade üle pritsimine.

Äädikalahus on nimelt piisavalt tõhus, et putukad ja ämblikud oma kodust kemikaale kasutamata eemal hoida. Lisaks tõkestab see ka sipelgate igapäevased käike.