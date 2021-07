KÜLM VÕI KUUM ⟩ Just see pesuprogramm aitab kõige paremini rõivaid säästa

Inglismaa Leedsi Ülikooli teadlaste sõnul on külm vesi kangale kõige parem. Paljud usuvad, et külm vesi ei tee riideid puhtaks, kuid tegelikult ei vasta see tõele, sest kvaliteetsed pesuvahendid toimivad suurepäraselt ka jaheda vee korral, vahendab Apartment Therapy.