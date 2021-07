See väike, aga pahviks lööv muudatus on praegu palavalt armastatud, kuid piisavalt ootamatu, et olla siiski värske. Värskust lisab ka värvivalik ise: sinine. Moes on nii tumedamad kui heledamad ja ka rohekassinised variandid. Instagramis on jagatud seda trendi üle 200 000 korra ning isegi Leonardo Dicaprio ostis hiljuti kodu, mis on just seetõttu omapärane!