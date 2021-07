Terapeut: teismelistele peaks lubama sassis tuba

Sotsiaalmeedias The Peaceful Black Mama nime all tegutsev Oduenyi ütleb, et lapse magamistoast peaks mõtlema nagu tema turvatsoonist, kuhu ei kuulu näägutamine või süüdistamine. Meil on täiskasvanutena kontroll oma kodude üle ja lastel peaks olema oma ruumis samasugune autonoomsus.