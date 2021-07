4 filmi, 4 erinevat interjööri: sisekujundaja annab nõu, kuidas filmiõhtu eriti meeldejäävaks muuta

Välikino on mitmekülgne ja loob mõnusat tausta suvisteks pidustusteks. Lõppude lõpuks, kes ei tahaks nautida oma lemmikfilme tähtede all? Sõltumata aia või terrassi suurusest, soovitab Ilmere leida kinoks koha, mis on kaitstud tuule ja sademete aga ka avatud päikese eest.

Tehnoloogilisi seadmeid valides, soovitab sisekujundaja eelistada projektoreid, mis on varustatud kinematograafiliste efektide ja spetsifikatsioonidega. Valikul tuleks arvestada nii keskkonna ja ekraani suuruse kui ka projektorite heledust mõõtvate luumenite arvuga. Soovitatav ekraani heledus autentseks kinokogemuseks aias on vähemalt 3000 luumenit. Ekraaniks sobib valge lina seinal, tasane pind või projektoriekraan.

Romantiliste filmide austajatele olulisim komponent, mis aitab sensuaalset ja unistavat õhkkonda luua, on sepistatud aiamööbel. Prantsuse filmide puhul on «õhtu naelaks» erinevad vintage elemendid, keerud ja lillemotiivid ning muidugi ka fotonurk. «Mõnusa fotonurga saab toolide abil luua nii päikesevarju kui õunapuu alla,» soovitas Ilmere.

Sisekujundaja selgitab, et tööstuslikku stiili iseloomustavad tugeva kujuga lakooniline ja lihtne mööbel, metallraamid, puidust detailid ja tagasihoidlik viimistlus. «Kõike seda saab täiendada diivanite või toolidega, millel on tugev kangapolster, et mitte ülejäänud sisustust üle koormata,» ütles ta ja lisas, et efekti loomiseks võib sisustuses kasutada ka hiiglaslikke abstraktseid kunstiteoseid, vanu liiklusmärke, mustvalgeid fotosid ja tänavakultuuri elemente, nagu grafiti, sildid, laternad, plakatid ja suured peeglid.