«Maakler ütles, et selle korteri rõdud tulevad pisikesed, kus ruumi ümber pöörata ei ole ja tuleb tunnistada, et just see esmapilgul määravaks saigi. Järgnevad pool aastat me isegi ei avanud oma praeguse kodumaja kuulutusi, kuni juhuslikult sattusin peale näidiskorteri kuulutusele, kus kiletatud akende asemel olid suured valgusküllased maast-laeni aknad,» meenutab Mona ning lisab, et selleks hetkeks olid nad pikalt ja tulutult kodu otsinud. Siis aga otsustati uitmõttest tingituna korterit veel ühe korra vaatama minna: ehk annaks veel ühe võimaluse?