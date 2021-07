1,2 miljoni jälgijaga noor naine lõi huvitava taimeseina, mis on abiks kõigile, kes tahavad koju rohelust, kuid ei paista saavat hakkama taimede elus hoidmisega.

Naine ei soovinud maksta 1000 eurot samasuguse lahenduse eest, niiet otsustas nuputada välja viis teha see ise. Combs ostis käsitööpoest aluspinna ja liimis sinna sõbra abiga külge tehissambla ribad. Seejärel lõikas ta ära varred erinevatelt tehissukulentidelt ja paigutas need oma silma järgi. Ta oli hoolas, et mitte ühtegi neist külge liimida, kuni oli paigutuses täiesti kindel. Viimase lisandusena kleepis ta juurde veel veidi pehmeid tehissamblikke.