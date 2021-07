EESTI HARIDUSMEKAD ⟩ Pelgulinna gümnaasiumi ehitus andis avalöögi uute koolihoonete püstitamise lainele

See oli suur kool – 1961. aastal asus siia õppima 1352 õpilast. Alanud koolireformile oli iseloomulik aina suuremate koolihoonete ehitamine, mis päädis 1970. aastate nn mammutkoolide ehitamisega. Pelgulinna gümnaasiumi ruumilahendus on klassikaline ja vaatab tagasi 1930. aastate funktsionalistliku arhitektuuriga koolimajade pärandile, eelkõige Herbert Johansoni loodud linnakoolidele. Mõlemais on klassiruumid paigutatud ühte hoonetiiba ning tunda geomeetriliste lahenduste rõhutamist.