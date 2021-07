Sarja «Kapitalism ravib homofoobia» tänase osa peategelane on IKEA, kirjutab dazeddigital.com. IKEA on välja andnud diivanite kollektsiooni, mis on inspireeritud eri LGBTQ+ kogukondade lippudest. Diivanid on disaininud LGBTQ+ disainerid ja kunstnikud ning sohvad püüavad rääkida nende lugusid.