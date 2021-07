Tallinna korteri ruutmeetri hind kerkis ajaloo kõrgeima tasemeni

Martin Vahteri sõnul olid juuni tehinguarvud samal tasemel 2019. aastaga ning mahtude osas mingit erilist buumi praegu pole. «Tehinguarvud näitavad jahtumist, aga inimesed tunnetavad pigem emotsionaalselt, et vahepealse seisakuga võrreldes käib väga aktiivne kauplemine. Kuumad ilmad jahutavad kinnisvaraturgu ja rabamist on praegu tegelikult märksa vähem kui kevadel,» ütleb Vahter.

«Küll on aga tunda hinnatõusu ning tänavu juunis maksis korteri ruutmeeter mullusest keskmiselt kaheksa protsenti enam. Hinnatõusu taga on uued korterid, mille ehitushind on kallim ning samuti mõjutab turgu endiselt ka defitsiit – arendajad saavad lihtsalt rohkem küsida. Mitme uusarenduse korterite ja ridaelamute hinda on paari kuuga kümme ja mõnes kohas isegi paarkümmend protsenti tõstetud,» lisab ta.