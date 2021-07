Kuidas tagada maakodus hea internett?

Sagedasemaks kasutuseks vali 4G ruuter

Enamik inimesi ei käi maakodus aastaringselt ning kolivad oma elu sinna suveperioodiks. Arusaadavalt soovitakse siis leida hea ja mugav internetilahendus, mille ülesseadmine ei nõua palju vaeva ja mis katab soovitud vajadused. Neile, kes plaanivad suvel maakodus rohkem aega veeta, piisab üldjuhul internetiühenduse loomiseks vaid kahest asjast: 4G ruuterist ja toimivast SIM-kaardist. Tänapäeval on saadaval erinevate mahtudega paketid, seega kindlasti leiab igaüks endale sobiva suurusega paketi ja ka kiirused, mis suvilasse sobivad. Ennekõike tasuks enda jaoks läbi mõelda, milleks netti kasutatakse. E-kirjade ja uudiste sirvimine vajab väiksemaid kiiruseid, video striimimiseks mitmest seadmest korraga läheb vaja veidi rohkem. Vali pakett, sisesta SIM-kaart, ühenda ruuter vooluvõrku ja korras!

Harvemaks kasutamiseks haara kaasa taskuruuter

Juhul, kui maakodus veedetakse aega vähem ja netiühendust vajatakse vaid loetud päevadeks, siis sobib hästi käepärane ja lihtsasti teisaldatav taskuruuter. Nagu nimigi ütleb, on taskuruuteri suurus selline, et see mahub lausa tasku, kuid selle suurusest ei tasu lasta end hirmutada. See teeb oma töö efektiivselt ära ja on heaks alternatiiviks hotspotile, mis „sööb“ nutitelefoni akut. Taskuruuter töötab küll sarnaselt telefoniga laetava aku pealt, kuid seda märkimisväärselt kauem. Tavalise taskuruuteri aku tööaeg on keskmiselt kuus-seitse tundi ning võimekamad seadmed suudavad internetti jagada isegi 12 tundi.

Kontrolli üle maakodu WiFi leviala – internet ei pea lõppema terrassiuksel

Suviste ilmadega oleks maal patt veeta aega vaid nelja seina vahel ja teleri ees. Ometi aga on käes paljude jalkasõprade magusaim aeg – ees on jalgpalli EMi põnevamad hetked. Praegused soojad õhtud lausa soosivad õues olemist, seega miks mitte ka ekraan endaga õue kaasa viia. Selleks, et saaks ühendada kaks meeldivat – vabas õhus viibimise ja vutivaatamise – tasub mõelda WiFi leviala katvusele. Kuna maakodudel on üldjuhul ka suurem või väiksem hooviala, siis ainult ruuterist või taskuruuterist võib siinkohal väheks jääda, kui samaaegselt soovivad internetti kasutada nii toas kui ka õues olevad inimesed. Siin on abiks WiFi leviala võimendi/pikendaja, mille abiga on võimalik kiiresti ja efektiivselt suurendada ala, kus nett levib. Neid seadmeid on lihtne seadistada ja ka rahakotist ei pea välja käima suuri summasid. Hea võimendi võib kätte saada mõnekümne euro eest. Nii ei jää nägemata ükski jalkamatš või pidamata kodune hoovikino seanss.

Kaitse oma WiFi võrku

Olenemata sellest, millise lahenduse kasuks otsustad, ära unusta turvalisust. Esmasel seadistamisel on ruuteril ja taskuruuteril juba olemas ka oma WiFi parool, millega internetile ligipääs saada. Üldjuhul on see leitav seadme peal oleval kleepsul. Võimalusel vaheta algne salasõna endale sobiva ja meeldejääva vastu. Jälgi, et see poleks liiga lihtsasti ära arvatav ega kasutusel ka mõnel su teisel kasutajakontol.