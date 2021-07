Tuleb välja, et pesumasin ei olegi nii puhas, kui arvata võiks. Tänapäeva pesumasinad kasutavad vähem vett, mis on keskkondlikult oluline, kuid see võib ka tähendada, et riietel olev jääkmustus ei pruugi täielikult maha tulla. Selleks, et vältida riietele tekkivaid jälgi ja värvi tuhmumist, tuleb puhastada hoolsalt ka masinat ennast.