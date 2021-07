Marjulistel ja seenelistel tuleb Kaitseväe harjutusaladel olla ettevaatlik

Vältimaks inimeste juhuslikku sattumist harjutusväljadele, on harjutusalade piirid tähistatud valge-punase või kollase-punase triibuliste postidega. Igal postil on väike must nool, mis näitab kuhu poole postist jääb harjutusvälja ala. Osale piiripostidest on lisatud ka silt, et tegemist on harjutusväljaga ning lisaks on siltidel kirjas ka vastava väljaõppeala kontakttelefon. Eraldi võib näha ka hoiatusmärke üksuse treeningala kirjaga.