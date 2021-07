Maja välisvoodri värvimisel ei tohi ühtegi sammu vahele jätta

Esmalt tuleb pind üle kontrollida ja planeerida sellele vastavalt tööd. Tavaliselt on tarvis alustada seinte pesemisest, mida võiks teha vooliku ja pehme harja abil, kui tarvis, tuleb võtta appi ka terashari. Kui vana värv on korralikult seina küljes kinni, pole sellega tarvis midagi ette võtta, sest selle saab katta uue värviga. Kui vana värv on osaliselt seina küljest lahti, tuleb see eemaldada kaabitsaga. Tegu on tüütu ja aeganõudva tööga, seega tuleks valida korralik ja kvaliteetne kaabits. Maja fassaadivärvi ei tohi eemaldada puhuriga, see on äärmiselt tuleohtlik. Puidul olevad vigastatud kohad tuleb parandada ära enne värvimist. Praod ja augud saab täita puidupahtliga.