Kaunista riiuleid nagu professionaal: mis on kolmnurgareegel?

Kolmnurgareegli mõte on leida kolm sama värvi või samast materjalist eset ja paigutada need erinevatele kõrgustele nii, et need moodustavad omavahel kolmnurga. Kasuta võimalusel erineva pikkuse ja laiusega esemeid, et efekt oleks huvitavam. Silma jaoks tekib geomeetriline joon, mida jälgida ja see toob riiulile kauni tasakaalu.