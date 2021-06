Kiirusta! Tööstuse tänaval on üürile anda üks stiilsetest mikrokorteritest

Alfred Apartments nime kandvad mikrokorterid asuvad kolmel aadressil: Tööstuse 83 ja Kotka 1 Tallinnas ning Põllu 1A Keilas. Vabanenud korter on Tööstuse tänaval Põhja-Tallinnas, Arsenali keskuse läheduses. Maja ees on bussipeatus.

Sissekolimisvalmis ja erivärviliste põrandatega disainitud korterid tulevad kõigi mugavuste, oma kööginurga ja vannitoaga. Üürihinna sees on tasuta WiFi. Suurus on 15-20 ruutmeetrit, hind 200 ja 300 euro vahel. Majas on ühiskasutuses pesuruum ning 25 lisaeuro eest kuus saab endale korterisse ka televiisori. Korter tuleb lepingutasuta.