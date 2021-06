Üks suuremaid põhjuseid kolida väiksemasse kodusse on see, kui palju lihtsam on seda korras hoida. Vahel on koristamine tore või isegi terapeutiline, kuid mida suurem kodu on, seda rohkem on vaja teha pidevat puhastustööd. Väike kodu võidab aega, et teha tegevusi, mis toovad sulle rõõmu.