Mis on juhtunud Trumpi kinnisvaraga pärast presidentuuri lõppu?

Viimase nelja aasta jooksul, samal ajal kui korterite hinnad USAs on tõusnud 38 protsenti, on Trumpi nimega seonduvate korterite hind hoopis 30 protsenti langenud. Möödunud aasta jooksul on aga Trump Organization kodulehel leiduva kahe tosina kinnistu müügiaktiivsus tõusnud 72 protsenti, mida võib seostada «odavate» hindadega.