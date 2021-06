Kui lihtne on soetada endale suvekodu Saaremaal?

«Kuressaares on huvi korterite vastu kindlasti tõusnud,» räägib Aljas, kuid nendib et nõudlus korterite järgi on oluliselt suurem kui pakkumine.

«Suvituskorterite näol eelistatakse pigem järelturu kortereid, aga neid ei ole turul saada,» selgitab ta. Selline kõrge nõudlus on ka kinnisvarahinna lakke löönud. «Suvituseks otsitakse ühe-kahetoalist alumistel korrustel ning eriti hea, kui oleks ka oma väike õueala,» iseloomustab Aljas otsitavaid kortereid. See on aga sama kaup, mida otsib täna ka see põlvkond, kes ehitas endale Kuressaares maju 70ndatel, 80ndatel.

«See põlvkond on tänaseks eakas, nende majad jäävad noortele. Noored otsivad seega üksi jäänud emale või isale korterit,» selgitab ta olukorda, kus sarnaseid kortereid otsitakse mitmel eesmärgil. «Minu portfelli ei olegi viimase paari aasta jooksul selliseid kortereid üldse jõudnud,» kommenteerib ta. «Sellised kodud liiguvad kiiresti käest kätte.»

Lisaks saab Aljase sõnul välja tuua, et kuna Kuressaare on väike kuurortlinn, siis paneelmajade korterite asemel eelistatakse kodusid näiteks vanalinna piirkonda, kus on iseloomuga elamud. Ta lisab, et üha rohkem tuntakse huvi ka seisnud maakohtade vastu, mis paar-kolm aastat tagasi ei pakkunud kellelegi mingisugust huvi.

Saaremaa on võimalus eemalduda linnakärast

«Üldises plaanis on Saaremaa kuum koht, kuhu kodu osta,» räägib Aljas. Tema sõnul tahab linnainimene oma keskkonnast välja ning Saaremaa on selleks väga hea võimalus.

«Üks asi, mida näen, on kodu otsivad noored, kes suudavad tööd teha ükskõik kust, peaasi, et internetiühendus oleks olemas,» tutvustab ta koduotsijaid, kes otsivad endale pesa üha rohkem linnast eemal.

Nädalavahetuse suvitaja jaoks loeb kaugus sadamast

Kui vaatame suvitajat, kes tuleb mandrilt Saaremaale puhkama, siis on Aljase sõnul üheks kindlaks kriteeriumiks kaugus Kuivastu sadamast. «Mida vähem praami pealt maha tulles sõitma peab, seda suurem on kinnisvara potentsiaal,» selgitab ta. Eriti on see oluline nende puhul, kes käivad Saaremaal peamiselt nädalavahetusteks.