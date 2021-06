Vanaema õunapuu otsas: kust jookseb piir naabrite vahel?

Selle küsimuse lahendab Asjaõigusseadus. Kinnisasja omanikul on õigus ära lõigata ja endale võtta naaberkinnisasjalt tema kinnisasjale ulatuvad puude ja põõsaste juured, oksad ja viljad, kui need kahjustavad kinnisasja kasutamist ja naaber ei ole neid hoiatusele vaatamata selleks vajaliku aja jooksul kõrvaldanud.

Kui kinnisasja omanik lubab alles jätta tema kinnisasjale ulatuvad oksad, on tal õigus viljadele tema kinnisasja piirides. Kinnisasja omanikul on õigus ka viljadele, mis on kukkunud tema kinnisasjale naaberkinnisasjal kasvavalt puult või põõsalt. Piiril kasvavad puud ja põõsad on naabrite kaasomandis. Kinnisasja piiril kasvava puu vili, samuti puu maharaiumisel või mahalangemisel ka puu ise kuulub naabritele võrdsetes osades.