Maailma kõrgeimaks tituleeritud J hotell on 632 meetri kõrgune ning see avati külastajatele 19 juunil, vahendab CNN. Hotellis on 165 tuba, neist 34 puhul on tegu luksussviitidega. Sviidid jagunevad oma hinnalt ja mugavustelt omakorda neljaks.