KredExi kodutoetust taotleb tänavu 659 vähekindlustatud lasterikast peret

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul näitab taotlemishuvi, et kuigi aastatega on palju ära tehtud, vajab endiselt suur hulk peresid riigi tuge kodu korrastamisel.

Riiklik toetus elamistingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe perekonna liikme kohta on kuni 355 eurot kuus.