PILDID ⟩ Võrtsjärve ääres müüakse kauni kodu tiitliga pärjatud pesapaika

Märksõna «Vehendi» meenutab paljudele ilmselt meeleolukaid suvepäevi, pisarakiskujast pulmapidusid ja kordumatut puhkust Võrtsjärve ääres. Nüüd on aga võimalus mälestustest kas või igapäeva reaalsus teha, sest müüki on tulnud menukas Vehendi külalistemaja.

Eesti üht suurimat freespalkmaja pärjati 2019. aastal kauni kodu tiitliga. Ott Ojamaa projekti järgi ehitatud majas on 21 kahe inimese tuba, mis on valdavalt koos WC ja duširuumiga. Majas on ka üks privaatsaun ja bassein.