Sisekujundajad ohkavad: armas rahvas, palun tehke vahet sisekujundajal ja dekoraatoril!

«Mida sisekujundaja töö kohta tihti arvatakse, on see, et sisekujundaja käib mõnusalt poodides, ostab ilusaid asju, paneb värve paika ning lillevaasi õigele kohale. Tegelikult aga on sisekujundaja töö päris tehniline, oluline on saada kätte nii-öelda toimiv ruum,» ütleb Kraav.

«Hea sisekujundus ei ole ainult ilusate kardinate valimine, kena tugitooli nurka paigutamine, vaid ikka veendumine, et inimesel oleks ruumis mugav olla, et ta ei peaks oma igapäevaste toimingute tarbeks tegema ülearuseid liigutusi,» lisab Raudsik.

«Need inimesed teevad väga erinevaid asju. Kui teil on hea tuttav, kellel on hea silm, siis ta aitabki teil tapeeti või kardinaid valida, aga meie kui sisekujundajad soovime teiega süvitsi minna. Siiski on igati mõistetav, et inimene, kel puudub sisekujundajaga varasem kogemus, ei kujutagi ette, mida meie töö sisaldab,» teeb Raudsik pildi selgeks.

«Tihti tuleb klient meie juurde: «Tere, soovin abi lillede valimisega.» Meie aga hakkame vastu uurima ventilatsiooni, küttesüsteemide, elektri, valguse jms kohta. Kui klient aga ei soovi või pole valmis nende asjadega tegelema, siis ei saa eeldada ka suurepärast lõpptulemust – siis võibki lihtsalt seinu värvida. Sisekujundajat pole mõtet tülitada, kui on soov saada ainult väike «tuuning» – siis võtagi appi tapeedivalija või dekoraator.»

Kraav teab rääkida: «On olnud näiteks olukordi, kus klient ehitab endale juba kolmandat maja ning tuleb ja ütleb, et kujunduse ja värvivalikuga tahaks ise tegeleda – see on nii põnev – aga kas paneksid palun planeeringu, valgustite asukohad, eritellimusmööbli ja muud tehnilised asjad ise paika.»