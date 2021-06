Sisekujundajad: keskklassi inimene pelgab taaskasutust

Raudsik teab rääkida, et mööblidisainis on praegu väga moes 50ndate ja 60ndate stiil ja nostalgiline, vintage mööbel. Kraav lisab, et Eestis tihti keeldutakse sellisest mööblist, justkui kardetakse seda: «Keskklassi inimene kardab kõige rohkem taaskasutust, pelgab olla «hipster». Selgitame klientidele, et mööbel ei ole second hand, vaid korralik bränditoode, kvaliteetne, annab sentimentaalse väärtuse. Et tegu on nagu kunstiteosega: ilusasti tehtud, hea detailsus, proportsioonid paigas. Aga ikkagi öeldakse tihti vastu: «Ma saan aru, et see on väga lahe, aga mulle assotsieerub selline mööbel vanaema räämas korteriga.»