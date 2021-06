Ameerika põlisrahvas süüdistab Harryt ja Meghanit nende püha vee rüvetamises

Skandaalse paari megahäärber asub kunagise Chumashi hõimu alal. Piirkonnas leidub mitmeid külma- ja kuumaveeallikaid, lisaks on siin ka maa-alused jõed, mille vett kohalikud tarbeveena kasutavad.

Kohaliku Barbareno hõimu juht Eleanor Fishburn (60) rääkis inglise väljaandele The Sun, et ajaloolisi allikaid ei tohiks kastmisveena kasutada. «Meie jaoks on tegu puhta ja püha veega, mida ka oma rituaalides ja tseremooniatel kasutame.»