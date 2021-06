Ühe mehe prügi on teise mehe aare. Uues reklaamklipis näitab IKEA ära visatud mööblit prügihunnikutes, metsaäärtel ja tänavatel. Firma on näiliselt mööbli üles korjanud ja oma second hand poodi müüki pannud.

Loomulikult, tegu on probleemiga, mille üks suurimaid põhjustajaid on just IKEA ise – elame odava ja kiiresti väljavahetatava masstoodangu ajastul, mille tootmiseks firma Rumeenias ebaseaduslikult metsa maha võtab. Selles valguses on reklaamklipp vägagi küüniline, sest teadagi üritavad firmad lõigata kasu kõigest, mis on «moes».