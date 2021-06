Pilt on illustratiivne. FOTO: Mike / Pexels

Kuressaares elav Rutt Sillart jagas oma Facebooki kontol pilti, kuidas on lilli armastav naine leidnud väljundi loomingulisusele ja lahenduse aia puudumisele.

Rutil ei ole küll oma aeda, kuid on isiklik trepp, mis viib üürikorterisse. Naine on kaunistanud lilledega terve kodutrepi ümbruse ja tulemus on ütlemata kaunis: