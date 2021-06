See ühendatud elutoa ja köögi, ühe magamistoa ja vannitoaga korter on üürile anda 1700 euro eest. Kõrgete 3-meetriste lagedega korter asub Teise maailmasõja eel ehitatud hoones ning selle juurde käib ka New Yorgile omaselt «tuletõrjeredeli-rõdu» ja külmkapp, mis asub keset elutuba. Üürnik saab nautida ka katuseakent ja vaadet välja vannitoastki.