Unusta keemia! Grilli peaksid pesema hoopis selle toiduainega

Pärast grillimise lõpetamist jäta grill sisse. Võta sibul, lõika see pooleks, pista varda otsa ja hõõru seda edasi-tagasi mööda grillimisresti. Kuumus ja sibula antibakteriaalsed omadused saavad lihtsasti lahti kõigest, mis ennast resti külge haakinud on. Kui juhtud sattuma eriti kangekaelse juhtumi otsa, kasuta looduslikke happeid nagu sidrunimahl või valge veini äädikas, et protsessi kiirendada.