Magamistoa ülim eesmärk on loomulikult hea uni. Oluline komponent selle saavutamiseks on pimendavad kardinad. Valgusekiired annavad ajule signaali, et on ärkveloleku aeg ja see rikub meie loomulikku unetsüklit. Igaüks, kes on pimendavad kardinad soetanud, ei saa aru, kuidas enne üldse magada sai.