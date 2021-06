Sellel Colorado häärberil on jäätisebaar ja... vangikong!

Maja kuulub 39-aastasele Robert Levine'le, kes on tuntud kui tehnoloogiaettevõtte Cabletron üks asutajatest. Juba 90ndatel lõi mees laineid kui ekstsentriline isiksus, kes kandis jaanalinnunahast saapaid ja ajas pitsat tooma tulnud kullerit taga sõjaväetangis. Ka ettevõtet juhtides oli ta omamoodi ja just sel põhjusel lahkus ta omal ajal ametist.

Pärast seda on mees rambivalgusest eemal püsinud, kuid paistab, et tal on käed tegevust täis olnud: ta on ehitanud megahäärberi, mille juurde käib kaks lasketiiru ja nostalgiline linnak, mis on inspireeritud Metsiku Lääne aegadest. Muuhulgas paikneb linnakus töötav bensiinijaam ja «šerifi kontor». Kõige kulmukergitavam on aga ühes sviidis asuv vangikong: