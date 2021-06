Omad koerad kisuvad, omad koerad lepivad? Elizabeth II töötuba viitab maha maetud tüliõunale

Suurbritannia kuninganna Elizabeth II (95) võib ju küll sinivereline olla, ent kõige selle kõrval on ta ka uhke vanaema, kes nagu enamik vanavanemaid, soovib oma lapsi-lapselapsi lähedal hoida. Nii võib näiteks värsketelt Buckinghami paleest avaldatud meediafotodelt näha kuninganna pildikogu, kust leiab viimase paari aasta skandaalidest ja tüliõunast hoolimata ka prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan Markle'i portreed.

Elizabeth II fotokogu on paigutatud tema töötoa kamina kõrval seisvale lauale. Prints Williami ja Cambridge'i hertsoginna Catherine'i pildi puhul on tegu paari kihlusportreega, mille on püüdnud kaamerasilmale fotograaf Mario Testino, kirjutab House Beautiful.